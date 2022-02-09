«Вест Хэм» обыграл аутсайдера, «Ньюкасл» выбрался из зоны вылета, одолев «Эвертон»

В чемпионате Англии проходят матчи 24-го тура. В победе «Вест Хэма» над «Уотфордом» нет ничего удивительного, разве что «молотобойцы» могли добиваться более уверенного перевеса, чем 1:0. Джаррод Боуэн стал автором голом ровно посредине второго тайма.
В другом матче встретились аутсайдеры «Ньюкасл» и «Эвертон», для которых в последнее время три очка стали целым событием. В первом тайме в течение минуты команды обменялись голами в свои ворота, а после паузы Райан Фрейзер и Киран Триппьер принесли полосатым победу со счетом 3:1 и право наконец-то выбраться из зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод68'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир • 83'Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Арон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Форнальс Пабло•Бенрахма Саид 60' (Лансини Мануэль ( 60') •Антонио Майкл
Фостер Бен•Фемения Кико 78' (Нгакиа Джереми ( 78') •Каткарт Крейг•Самир Каэтано•Камара Ассан•Куцка Юрай•Сиссоко Мусса•Каембе Эдо 77' (Педро Жоао ( 77') •Клеверли Том 77' (Луза Имран ( 77') •Деннис Эммануэль•Кинг Джошуа
08 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|36'Ласcеллс Джамал (0:1)
|(1:1) Холгейт Мэйсон37'
|(2:1) Фрейзер Райан56'
|(3:1) Триппьер Киран80'
Пикфорд Джордан•Мина Йерри 35' (Брэнтуэйт Джерред ( 35') •Кин Майкл•Холгейт Мэйсон • 14'Коулмэн Шеймус•Аллан Маркес • 79'Гомеш Андре 47' 60' (Ван де Бек Донни ( 60') •Таунсенд Андрос•Гордон Энтони•Ришарлисон•Грэй Демарай 25' (Алли Деле ( 25')
08 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Бан пользователя