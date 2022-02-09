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«Вест Хэм» обыграл аутсайдера, «Ньюкасл» выбрался из зоны вылета, одолев «Эвертон»

09 Февраля 2022 • 00:42 Комментировать
Ньюкасл
3:1
Эвертон
окончен

В чемпионате Англии проходят матчи 24-го тура. В победе «Вест Хэма» над «Уотфордом»  нет ничего удивительного, разве что «молотобойцы» могли добиваться более уверенного перевеса, чем 1:0. Джаррод Боуэн стал автором голом ровно посредине второго тайма.

В другом матче встретились аутсайдеры «Ньюкасл» и «Эвертон», для которых в последнее время три очка стали целым событием. В первом тайме в течение минуты команды обменялись голами в свои ворота, а после паузы Райан Фрейзер и Киран Триппьер принесли полосатым победу со счетом 3:1 и право наконец-то выбраться из зоны вылета.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:0Уотфорд
(1:0) Боуэн Джаррод68'   
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир   83'Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродФорнальс ПаблоБенрахма Саид  60' (Лансини Мануэль (  60') Антонио Майкл
Запасные: Джонсон БенНоубл МаркФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаДиоп ИссаЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
Фостер БенФемения Кико  78' (Нгакиа Джереми (  78') Каткарт КрейгСамир КаэтаноКамара АссанКуцка ЮрайСиссоко МуссаКаембе Эдо  77' (Педро Жоао (  77') Клеверли Том  77' (Луза Имран (  77') Деннис ЭммануэльКинг Джошуа
Запасные: Кабаселе КристианСема КенКалу СамуэльМасина АдамБахманн ДаниэльЭрнандес Хуан
08 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Протокол игры  
Ньюкасл 3:1Эвертон
  36'Ласcеллс Джамал (0:1)
(1:1) Холгейт Мэйсон37'   
(2:1) Фрейзер Райан56'   
(3:1) Триппьер Киран80'   
Дубравка МартинТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр Фабиан   50'Таргетт МэттУиллок ДжоШелви Джонджо   33'ЖоэлинтонФрейзер Райан  83' (Мёрфи Джейкоб (  83') Вуд КрисСен-Максимен Аллан
Запасные: Бёрн ДэнГимараэс БруноГейл ДуайтКрафт ЭмильЛонгстафф ШонАльмирон МигельДарлоу КарлМанкильо Хави
Пикфорд ДжорданМина Йерри  35' (Брэнтуэйт Джерред (  35') Кин МайклХолгейт Мэйсон   14'Коулмэн ШеймусАллан Маркес   79'Гомеш Андре   47'  60' (Ван де Бек Донни (  60') Таунсенд АндросГордон ЭнтониРишарлисонГрэй Демарай  25' (Алли Деле (  25')
Запасные: Бегович АсмирПаттерсон НэйтанЭль-Гази АнварКалверт-Льюин ДоминикКенни ДжонджоАйуоби Алекс
08 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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окончен Вест Хэм 1:0 Уотфорд 1.50 4.20 6.70
окончен Ньюкасл 3:1 Эвертон 2.40 3.30 3.05
окончен Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед 6.10 4.15 1.62
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
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