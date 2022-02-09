«Вест Хэм» обыграл аутсайдера, «Ньюкасл» выбрался из зоны вылета, одолев «Эвертон»

В чемпионате Англии проходят матчи 24-го тура. В победе «Вест Хэма» над «Уотфордом» нет ничего удивительного, разве что «молотобойцы» могли добиваться более уверенного перевеса, чем 1:0. Джаррод Боуэн стал автором голом ровно посредине второго тайма.

В другом матче встретились аутсайдеры «Ньюкасл» и «Эвертон», для которых в последнее время три очка стали целым событием. В первом тайме в течение минуты команды обменялись голами в свои ворота, а после паузы Райан Фрейзер и Киран Триппьер принесли полосатым победу со счетом 3:1 и право наконец-то выбраться из зоны вылета.