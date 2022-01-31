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«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы»

31 Января 2022 • 21:13 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Защитник Мэтт Таргетт проведет остаток сезона в «Ньюкасле», он переходит туда на правах аренды. О важном усилении в последний день открытого трансферного окна сообщила пресс-служба «сорок».

Таргетту 26 лет, в АПЛ он начал выступать в 2014 году. проведя пять лет в составе «Саутгемптона». Затем в его карьере был недолгий период в «Фулхэме», а с 2019 года он стабильно выступает за «Астон Виллу», проведя с тех пор уже 82 матча в составе команды.

В нынешнем сезоне на его счету семнадцать выступлений, в которых ему удалось забить один мяч. Привлекался в молодежные сборные Англии, приняв участие в 2015 году в молодежном чемпионате Европы.

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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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