«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы»

Защитник Мэтт Таргетт проведет остаток сезона в «Ньюкасле», он переходит туда на правах аренды. О важном усилении в последний день открытого трансферного окна сообщила пресс-служба «сорок».

Таргетту 26 лет, в АПЛ он начал выступать в 2014 году. проведя пять лет в составе «Саутгемптона». Затем в его карьере был недолгий период в «Фулхэме», а с 2019 года он стабильно выступает за «Астон Виллу», проведя с тех пор уже 82 матча в составе команды.

В нынешнем сезоне на его счету семнадцать выступлений, в которых ему удалось забить один мяч. Привлекался в молодежные сборные Англии, приняв участие в 2015 году в молодежном чемпионате Европы.