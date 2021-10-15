Сульшер: «Ньюкасл» - клуб с традициями»

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отреагировал на покупку «Ньюкасла» саудовцами.

«Это не моё дело. Но я не мог оставить данный эпизод вне своего внимания. Эта сделка изменит расклад сил в лиге.

«Ньюкасл» - клуб с традициями. Будет интересно понаблюдать, как они будут развиваться в долгосрочной перспективе», - цитирует Сульшера BBC Sport.

Напомним, что ранее все клубы английской Премьер-лиги осудили приобретение «сорок» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

По предварительным оценкам, сделка обошлась в 300 миллионов фунтов.

Как известно, сейчас «Ньюкасл» активно ищет себе нового главного тренера на замену Стиву Брюсу.