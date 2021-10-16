Футболки Роналду в «МЮ» продаются в два раза быстрее, чем Месси в «ПСЖ»

Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» отбил потраченные на трансфер Криштиану Роналду деньги еще до момента дебюта португальца. Сообщается, что продажи футболок нападающего побили все рекорды, а также превзошли показатели Лионеля Месси в «ПСЖ».

Журнал LoveTheSales провел исследование, в ходе которого определил точные цифры заработка манкунианцев. По информации источника, «МЮ» заработал на майках Роналду 17 миллионов евро в период с 31 августа по 11 сентября, когда Криштиану сыграл свой первый матч после возвращения. Именно столько получил «Ювентус» за переход игрока.

А вот «ПСЖ» в 17-дневный отрезок заработал на футболках Месси лишь девять миллионов. Отметим, что речь идет о чистом заработке клубов без учета того процента, который получают технические спонсоры, Adidas и Nike соответственно.

В общей сложности, «МЮ» продал реплики своей формы с семеркой на спине на 221 миллион евро, а «ПСЖ» обогатился от перехода Месси на 122 миллиона.