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Футболки Роналду в «МЮ» продаются в два раза быстрее, чем Месси в «ПСЖ»

16 Октября 2021 • 11:51 Комментировать (5)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.40 3.60 2.10
Через 3 ч. 22 мин.

Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» отбил потраченные на трансфер Криштиану Роналду деньги еще до момента дебюта португальца. Сообщается, что продажи футболок нападающего побили все рекорды, а также превзошли показатели Лионеля Месси в «ПСЖ».

Журнал LoveTheSales провел исследование, в ходе которого определил точные цифры заработка манкунианцев. По информации источника, «МЮ» заработал на майках Роналду 17 миллионов евро в период с 31 августа по 11 сентября, когда Криштиану сыграл свой первый матч после возвращения. Именно столько получил «Ювентус» за переход игрока.

А вот «ПСЖ» в 17-дневный отрезок заработал на футболках Месси лишь девять миллионов. Отметим, что речь идет о чистом заработке клубов без учета того процента, который получают технические спонсоры, Adidas и Nike соответственно.

В общей сложности, «МЮ» продал реплики своей формы с семеркой на спине на 221 миллион евро, а «ПСЖ» обогатился от перехода Месси на 122 миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Октября 2021 в 12:34
ай да эцо и понятно.. здеся у последней голосовалке кришти опередил меци почти у 2 раза.. )))
ARTUR
16 Октября 2021 в 12:13
Само собой ,что тут удивительного ?? Месси в Париже пока что никто , я вообще не понимаю этот фетишь с покупками маек , конечно купить майку и урвать потом на нее афтограф это круто ,а так ну что с нее толку
ингерман
16 Октября 2021 в 12:40
ай я яж ховорил до чего ж ты примитифный.. как чё?.. натянешь на свою падружку с ужуписа фуцболку-меци и.. упырёд - понеслась по кочкам.. )))
ARTUR
16 Октября 2021 в 13:21
Ты меня всегда веселишь)) а тут ещё и раскрыл свои буйные фантазии )) но твоя же самая буйная фантазия это урвать потные трусы КР ,надеть их на бошку и дзюбить чтобы дым пошел ))))
Kasper_043
16 Октября 2021 в 13:34
Слышь хорек!!! харэ поносить КР в каждой новости!!!!!!! раздражаешь больше чем знаменитый алекс 1972!!!!!!!!!
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