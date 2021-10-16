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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Погба считает, что «Манчестер Юнайтед» заслужил поражение

16 Октября 2021 • 21:34 Комментировать (1)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что команда заслужила поражение в гостях у «Лестера».

«Честно говоря, мы уже давно проводим такого рода матчи. Мы не решили проблему, из-за которой пропускаем такие лёгкие, нелепые голы. Нам нужно быть более зрелыми, более опытными. Нужно играть с высокомерием в хорошем смысле этого слова. Нам нужно что-то искать, нам нужно что-то менять», - рассказал Погба BBC.

«Манчестер Юнайтед» опустился на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирующий «Челси» имеет в своём активе на пять очков больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
16 Октября 2021 в 21:38
Даже в эту попугайскую голову это дошло...жаль, что не до тех, кто сидит на ветке повыше
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