​Погба считает, что «Манчестер Юнайтед» заслужил поражение

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что команда заслужила поражение в гостях у «Лестера».

«Честно говоря, мы уже давно проводим такого рода матчи. Мы не решили проблему, из-за которой пропускаем такие лёгкие, нелепые голы. Нам нужно быть более зрелыми, более опытными. Нужно играть с высокомерием в хорошем смысле этого слова. Нам нужно что-то искать, нам нужно что-то менять», - рассказал Погба BBC.

«Манчестер Юнайтед» опустился на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирующий «Челси» имеет в своём активе на пять очков больше.