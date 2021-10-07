25-летний защитник «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань уже зимой может сменить клубную прописку. Своими выступлениями на Туманном Альбионе игрок привернул к себе внимание грандов итальянского футбола.

Речь идет об «Интере» и «Ювентусе», такой информацией поделился британский таблоид The Sun. Согласно источнику, сумма трансфера бельгийца может составить около 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Кастань раньше уже выступал в Италии, защищая цвета «Аталанты». К слову, действующий контракт футболиста с «Лестером» рассчитан аж до середины 2025 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету защитника пять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.