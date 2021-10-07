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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба сообщил близкому окружению, что хочет продлить контракт с «МЮ» слухи

07 Октября 2021 • 22:25 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Сага вокруг продления сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба набирает обороты. Вчера все британские СМИ гласили о желании француза покинуть Англию, но уже сегодня появилось опровержение этой информации.

Итальянское издание Gazzette dello Sport сообщило, что один из представителей близкого окружения футболиста поделился планами Погба на будущее. По его словам, полузащитник хочет подписать новое соглашение со своим нынешним клубом.

Напомним, что в игроке были заинтересованы «Ювентус» и мадридский «Реал», а его агент Мино Райола долгое время пытался убедить клиента уйти из «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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