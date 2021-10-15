​Почему фанаты Месси ругают Роналду

Сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду глупо и бессмысленно. Ни один учёный и ни один суперкомпьютер в мире не сможет вывести формулу, которая позволит объективно сравнить двух игроков, выступающих на разных позициях, имеющих разные характеристики и выполняющих разные функции. Но вместо того, чтобы просто наслаждаться игрой Месси и Роналду, пока они ещё в деле, многие фанаты то и дело пытаются расставить аргентинца и португальца по местам. Такие фанаты выдают банальную вкусовщину за истину, приводя аргументы один смешнее другого. Новый виток сравнений спровоцировал тот факт, что минувшим летом Роналду и Месси сменили клубную прописку. Дела Криштиану в новом сезоне пока идут лучше, но со стороны армии фанатов Лионеля в адрес португальца снова летят стрелы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило присмотреться к тому, за что Роналду сейчас критикуют фанаты Месси.

Сбежал с тонущего корабля

Один из аргументов, который звучит из лагеря фанатов Месси в отношении Роналду – уход из «Ювентуса». В Турине в последние годы дела складываются не так удачно, как хотелось бы. Прошлый сезон «старая синьора» и её фанаты и вовсе хотят забыть как страшный сон. «Юве» потерял Скудетто после девяти чемпионств кряду и снова провалился в Лиге чемпионов. По мнению хейтеров, Роналду сбежал с тонущего корабля, а должен был потащить за собой команду, так сказать взвалить на свои накачанные руки эту тяжёлую ношу.

Аргумент, конечно, тот ещё. «Ювентус» лихорадит уже не первый сезон, но Роналду ранее не стремился уйти из команды, где назревал кризис. Кроме того, нужно учитывать, что на тренерский мостик «старой синьоры» вернулся Массимилиано Аллегри. С этим тренером у Роналду отношения не сложились ещё в сезоне 2018/2019. Аллегри не особо хотел иметь португальца в своём составе, полагая, что он мешает раскрыться другим игрокам, на которых будет строиться будущее «Ювентуса». Уход Криштиану с камбэком Массимилиано можно было ожидать, так что говорить о побеге не стоит.

Не уважает тренера

Аргумент номер два, встречающийся в комментариях – Роналду не уважает тренера. В последние годы не раз проскакивала информация, что Криштиану сам решает, когда ему играть, а когда нет, пренебрегая тренерским авторитетом Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Теперь хейтеры убеждены, что Роналду не ставит всерьёз и Уле Гуннара Сульшера. Из стана фанатов Месси упрекали Криштиану после игры с «Эвертоном», когда он шёл и что-то шептал себе под нос после неудачного результата в виде ничьей. Хейтеры убеждены, что Роналду выражал недовольство Сульшером. Посыпались злые шутки о брошенных капитанских повязках и так далее.

И снова аргументы такие себе. Никто не знает, что говорил Роналду, но хейтерам в принципе всё равно. Достаточно набросать варианты и подчеркнуть нужное. Что касается решений по своему выходу на поле, то даже если Роналду и правда их принимает, это вполне нормально. В феврале португальцу исполнится 37, и чтобы продолжать показывать топовый уровень, принося максимум пользы команде, Криштиану должен следить за своим состоянием и избегать перегрузок.

Забивает простые голы

Хейтеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду всегда стремятся преуменьшить заслуги объекта своего пренебрежения. От «не так забил» до «это и я так могу» - подобной аналитики высшего калибра хватало всегда. Вот и сейчас 5 голов Роналду за «Манчестер Юнайтед» недоброжелатели принялись обесценивать. Слишком уж простые голы, по их мнению, забивал Криштиану. Где-то вратарь подкачал, а где-то, мол, повезло…

Тут и вовсе смешно. Преуменьшать достижения футболиста, потому что он, видите ли, забил не изысканно – такой себе способ показать своё понимание футбола. Умение регулярно оказываться в нужной точке в определённый момент времени как раз и отличает топового форварда от остальных.

Давайте жить дружно

Повторюсь – сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду глупо. «Золотой мяч» - это престижная награда, но это просто субъективное мнение большинства участников голосования. Оценивать по голам и голевым передачам двух игроков разных позиций с разными функциями бессмысленно. Оценивать по трофеям двух игроков из разных лиг, разных команд и сборных разных континентов – тоже необъективно. Так что давайте жить дружно и просто наслаждаться игрой двух великих, пускай и совершенно разных, мастеров своего дела, пока у нас есть такая возможность.

Алексей Антоненко