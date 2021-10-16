​Сульшер высказался после поражения от «Лестера»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения от «Лестера».

«Концентрация была ключевым фактором в этой игре. В целом наше выступление было недостаточно хорошим – как с мячом, так и без мяча. В Премьер-лиге нужно бороться за каждое очко. Нужно отбирать мячи, блокировать передачи, выигрывать верховую борьбу… Сегодня в ключевые моменты мы сделали недостаточно. В Англии каждая игра является проверкой характера. Сейчас это экзамен для каждого, кто является частью «Манчестер Юнайтед». Мы должны быть едиными», - сказал Сульшер в эфире BBC Match of the Day.

«Роналду? Это топ-игрок, который забивает голы. Сегодня мы недостаточно создали для него и для других футболистов», - сказал Сульшер BBC Radio 5 Live.