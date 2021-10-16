​Сульшер объяснил своё решение поставить в состав Магуайра

Гарри Магуайр провёл не лучший матч против «Лестера», в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл на поле соперника со счётом 2:4. При этом выход на поле Магуайра не ожидался, ведь он имел проблемы со здоровьем.

«Поставить Магуайра в стартовый состав – моё решение. Он много работал над восстановлением под контролем физиотерапевтов. Гарри выглядел готовым играть и не ощущал никаких последствий травмы. Для нас Магуайр является важным игроком, капитаном. Мы хотели как можно раньше вернуть его в состав, ведь он имеет очень сильное влияние на нашу игру», - высказался Сульшер на пресс-конференции.