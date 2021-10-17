​Каррагер высмеял Гари Невилла

После поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» со счётом 2:4 Гари Невилл, ныне телеэксперт, заявил, что «красным дьяволам» не хватает баланса. Джейми Каррагер высмеял Невилла, вспомнив его публикацию в «Твиттере», сделанную буквально три недели назад. Тогда Гари опубликовал свою версию состава «МЮ», которая была похожа на состав, который вышел на поле в субботу.

«Пару недель назад ты собрал состав «Манчестер Юнайтед» с пятью нападающими», - обратился Каррагер к Невиллу в «Твиттере», добавив смайлы со смехом. К этой публикации Джейми прикрепил свежие комментарии Гари о необходимости найти баланс между некоторыми игроками атаки.