Сульшер: «Рэшфорду стоит больше думать о футболе»

Маркус Рэшфорд недавно восстановился от травмы плеча и вернулся в основную группу «Манчестер Юнайтед». Впрочем, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не спешит возвращать игрока на ведущие роли.

Наставник считает, что в период реабилитации Рэшфорд мало времени уделял работе над своими игровыми качествами. Напомним, молодой англичанин недавно получил докторскую степень в престижном университете города.

«Он многого добился вне футбольного поля, за что заслуживает похвалы. Но, теперь нужно по-другому расставить приоритеты и больше думать о футболе», - сказал Сульшер в эфире BBC.