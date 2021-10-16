Источник: Роналду сказал Сульшеру, что готов играть в каждом матче

Вчера британскими СМИ активно обсуждалась пресс-конференция главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, в частности его ответы на вопросы о физической готовности Криштиану Роналду.

Напомним, норвежский специалист заявил, что хотел бы использовать португальца в каждом матче. Однако, наставник сослался на возраст Криштиану, подчеркнув, как тому будет тяжело выдерживать подобный ритм без отдыха.

Как свидетельствует издание Daily Mail, после этих слов Роналду лично встретился с Сульшером. Согласно источнику, в ходе разговора форвард уверил, что готов справляться с постоянными нагрузками и играть два раза в неделю, если тренер сочтет это полезным для команды.