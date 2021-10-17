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​«Манчестер Юнайтед» раскритиковали за 10-минутный полёт в Лестер

17 Октября 2021 • 12:16 Комментировать (2)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с критикой из-за решения отправиться на игру против «Лестера» на самолёте. Расстояние между Манчестером и Лестером по автомобильной дороге составляет примерно 175 километров. При этом «красные дьяволы» выбрали самолёт, и их путь занял 10 минут. Критика в адрес «Юнайтед» связана с экологией, ведь полёты на самолётах оказывают негативное влияние на проблему глобального потепления.

В «Манчестер Юнайтед» объяснили своё решение возможной «пробкой» на трассе. В клубе сообщили, что в другой ситуации команда добиралась бы в Лестер поездом или автобусом, пишет Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» со счётом 2:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Slain
17 Октября 2021 в 13:22
Да потому что могут, вот и все. А со своей экологией могут идти лесом.
ARTUR
17 Октября 2021 в 13:12
Охреневшие до тупости , зажравшиеся от ничего не делания, им уже отлить сходить скоро будут на руках носить
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