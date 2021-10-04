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Погба снова задумался об уходе из «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2021 • 21:22 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Сага вокруг подписания нового трудового соглашения между «Манчестер Юнайтед» и Полем Погба продолжается. Француз был намерен покинуть команду еще летом прошлого года, но после перехода Криштиану Роналду он изменил свое решение, оставшись довольным амбициозными планами клуба.

Однако, под влиянием агента Мино Райолы полузащитник может достичь устной договоренности с другой командой уже зимой, передает журналист Руди Галлети. Согласно источнику, предложить Погба контракт готовы «Ювентус» и «ПСЖ».

Примечательно, что Райола настаивает на трансфере в мадридский «Реал», который пока пассивно ведет себя в переговорах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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