Погба претендует на звание одного из наиболее высокооплачиваемых футболистов АПЛ

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к пролонгации деловых отношений со своим нынешним клубом.

По информации источника L’Equipe, 28-летний хавбек «красных дьяволов» принял решение остаться на «Олд Траффорд». Игрока убедило внушительно предложение клуба. Согласно последней информации СМИ, «МЮ» готов платить Погба 24 миллиона евро в год. Таким образом, футболист получит один из самых высоких окладов в истории английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне французский легионер «Манчестер Юнайтед» отличился 7 голевыми пасами в 9 проведенных за клуб матчах.

Текущий договор Погба с клубом теряет юридическую силу летом 2022 года.