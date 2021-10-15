Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в «Монако» слухи

15 Октября 2021 • 21:52 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
Через 18 ч. 48 мин.

На «Олд Траффорд» уже знают, кем восполнить потенциальную потерю Поля Погба, если француз не продлит контракт и покинет состав команды в 2022 году.

Как информирует ESPN, «Манчестер Юнайтед» активно следит за центральным полузащитником «Монако» и сборной Франции Орельеном Чуамени, видя в нём потенциальную замену для Поля Погба. Данный трансфер может обойтись манкунианцам примерно 60 миллионов евро.

Отметим, что Чуамени благодаря своим последним успешным выступлениям за клуб и сборную заставил обратить на себя внимание скаутов многих топовых клубов Европы, в частности – «Ювентуса», «Реала», «Челси» и некоторых других.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Юнайтед Поль Погба Орельен Чуамени Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  14:30 Уотфорд ... Ливерпуль 7 5 1.42
16.10  17:00 Манчестер Сити ... Бёрнли 1.13 9.4 22
16.10  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.6 3.7 2.55
16.10  17:00 Астон Вилла ... Вулверхэмптон 2.31 3.35 3.2
16.10  17:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.1 3.65 2.27
16.10  17:00 Норвич ... Брайтон 3.55 3.35 2.17
16.10  19:30 Брентфорд ... Челси 6.8 4.3 1.51
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в «Монако» слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Брюс надеется остаться в «Ньюкасле»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Ньюкасл» - клуб с традициями»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Эвра хочет, чтобы «Золотой мяч» получил кто-то из игроков «Челси»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Зидан откажется тренировать «Ньюкасл»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Эвертон» - «Вест Хэм»: ставки на матч БК Pinnacle 1
18:43 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Брентфорд» - «Челси»: ставки на матч БК Pinnacle 2
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рассказал, кто не сыграет за «Челси» в субботу 1
17:36 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер: «Хотим продлить контракт с Лингардом» 2
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола прокомментировал слова Стерлинга о готовности уйти из «Манчестер Сити» 3
16:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Торрес пропустит 2-3 месяца»
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Брюса могут уволить после 1000-го матча в тренерской карьере 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – о «Ньюкасле»: «Новая суперсила, третий клуб, принадлежащий стране»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» предложили подписать Погба 5
13:37 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 17 октября 2021
Все новости
Рекомендуем