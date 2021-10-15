На «Олд Траффорд» уже знают, кем восполнить потенциальную потерю Поля Погба, если француз не продлит контракт и покинет состав команды в 2022 году.

Как информирует ESPN, «Манчестер Юнайтед» активно следит за центральным полузащитником «Монако» и сборной Франции Орельеном Чуамени, видя в нём потенциальную замену для Поля Погба. Данный трансфер может обойтись манкунианцам примерно 60 миллионов евро.

Отметим, что Чуамени благодаря своим последним успешным выступлениям за клуб и сборную заставил обратить на себя внимание скаутов многих топовых клубов Европы, в частности – «Ювентуса», «Реала», «Челси» и некоторых других.