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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Оборвалась рекордная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

16 Октября 2021 • 19:37 Комментировать (3)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» огорчил армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Лестера» со счётом 2:4. Таким образом, оборвалась рекордная серия «красных дьяволов» по количеству игр в Премьер-лиге без поражений на выезде. «МЮ» не проигрывал в чемпионате на полях соперников на протяжении 29 матчей (19 побед, 10 ничьих).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. По итогам восьмого тура отставание команды Уле Гуннара Сульшера от лидера Премьер-лиги может увеличиться до пяти очков, если «Челси» обыграет на выезде «Брентфорд».

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Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
16 Октября 2021 в 20:48
Без центра поля и без обороны ещё очень легко отделались.
Хасанович Висэйт
16 Октября 2021 в 20:20
Ахахах)))) Ринальду тасит!
Nebarsabarsenet
16 Октября 2021 в 20:49
Хахахах, а чё должен был аказыцца, ат варот и да варот?
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окончен Уотфорд 0:5 Ливерпуль
окончен Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
окончен Саутгемптон 1:0 Лидс
окончен Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
окончен Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
окончен Норвич 0:0 Брайтон
окончен Брентфорд 0:1 Челси
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
17.10  18:30 Ньюкасл ... Тоттенхэм 3.3 3.7 2.15
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