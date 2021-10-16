​Оборвалась рекордная серия «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» огорчил армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Лестера» со счётом 2:4. Таким образом, оборвалась рекордная серия «красных дьяволов» по количеству игр в Премьер-лиге без поражений на выезде. «МЮ» не проигрывал в чемпионате на полях соперников на протяжении 29 матчей (19 побед, 10 ничьих).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. По итогам восьмого тура отставание команды Уле Гуннара Сульшера от лидера Премьер-лиги может увеличиться до пяти очков, если «Челси» обыграет на выезде «Брентфорд».