​Невилл: «Звёздам «Манчестер Юнайтед» нужно поучиться трудовой этике у де Брёйне и Мане»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущей ситуации в команде. В субботу, напомним, «красные дьяволы» проиграли в гостях у «Лестера» (2:4).

«У «Манчестер Юнайтед» имеется головоломка с Погба и Фернандешем, головоломка с Роналду и Кавани, а также головоломка с Гринвудом, Рэшфордом и Санчо. Нужно объединять игроков в единое целое.

Звёздным игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно поучиться трудовой этике у Бернарду Силвы, Кевина де Брёйне и Садио Мане. Это игроки мирового класса, но они пашут как проклятые в каждом матче. В «Манчестер Юнайтед» я этого не вижу», - сказал Невилл Sky Sports.