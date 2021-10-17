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​Невилл: «Звёздам «Манчестер Юнайтед» нужно поучиться трудовой этике у де Брёйне и Мане»

17 Октября 2021 • 11:40 Комментировать (2)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущей ситуации в команде. В субботу, напомним, «красные дьяволы» проиграли в гостях у «Лестера» (2:4).

«У «Манчестер Юнайтед» имеется головоломка с Погба и Фернандешем, головоломка с Роналду и Кавани, а также головоломка с Гринвудом, Рэшфордом и Санчо. Нужно объединять игроков в единое целое.

Звёздным игрокам «Манчестер Юнайтед» нужно поучиться трудовой этике у Бернарду Силвы, Кевина де Брёйне и Садио Мане. Это игроки мирового класса, но они пашут как проклятые в каждом матче. В «Манчестер Юнайтед» я этого не вижу», - сказал Невилл Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Октября 2021 в 12:06
Если бордель не приносит прибыли ,то меняют не кровати... Сульшер за три года так ни к чему и не привел Мю,второе место в прошлом сезоне могло бы пойти как то в зачёт ,но отставание уж слишком огромное от Сити ,и полностью смазанный финиш команды, и если бы не поддержка Ферги, то я думаю его давно бы слили ,кстати про вмешательства Ферги в дела клуба так же стоит призадуматься,чел в преклонном возрасте ,эти странные сентиментальные поступки в виде покупок престарелых игроков клубу ничего хорошего не дают .
Snk6565
17 Октября 2021 в 11:48
И все...только про описательный момент...ай, игрохи недорабатывают...а глобальной причины мы в упор не видим...лицемеры
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