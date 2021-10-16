​В АПЛ впервые забил футболист из Замбии

Субботний матч чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» получится безумно ярким. Команда Брендана Роджерса обыграла более статусного соперника на своём поле со счётом 4:2. Жирную точку в матче поставил нападающий «лис» Патсон Дака. Как сообщается на популярной страничке Football For All в «Твиттере», Дака стал первым представителем Замбии, которому удалось забить в Премьер-лиге Англии.

Отметим, что 23-летний Патсон Дака перебрался в «Лестер» в летнее трансферное окно. Ранее нападающий выступал за «Ред Булл Зальцбург».

На текущий момент «Лестер» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.