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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шоу: «Роналду улучшил атмосферу в команде»

07 Октября 2021 • 09:16 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не согласился со словами Джейми Каррагера, который прежде назвал Роналду виновником проблем манкунианцев.

«Криштиану является звездой колоссального масштаба. Учитывая его достижения в последние годы, просто невероятно, что у нас есть возможность делить с ним раздевалку. Наблюдая за ним, понимаешь, какой это профессионал до мозга костей.

Я осознаю, почему он уже столько лет выступает на топ-уровне. Он обладает непревзойдённым менталитетом. В этом он помог нашим игрокам. Роналду улучшил атмосферу в команде», - цитирует Шоу Goal.

В стартовых 6 матчах за «красных дьяволов» КриРо отличился уже 5 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл Люк Шоу
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