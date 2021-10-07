Шоу: «Роналду улучшил атмосферу в команде»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не согласился со словами Джейми Каррагера, который прежде назвал Роналду виновником проблем манкунианцев.

«Криштиану является звездой колоссального масштаба. Учитывая его достижения в последние годы, просто невероятно, что у нас есть возможность делить с ним раздевалку. Наблюдая за ним, понимаешь, какой это профессионал до мозга костей.

Я осознаю, почему он уже столько лет выступает на топ-уровне. Он обладает непревзойдённым менталитетом. В этом он помог нашим игрокам. Роналду улучшил атмосферу в команде», - цитирует Шоу Goal.

В стартовых 6 матчах за «красных дьяволов» КриРо отличился уже 5 голами.