Саутгейт сравнил Роналду с Кантона

По мнению коуча сборной Англии Гарета Саутгейта, Криштиану Роналду способен оказывать такое же влияние на молодежь в «Манчестер Юнайтед», как и легендарный Эрик Кантона.

«Прочитав, как Кантона повлиял на воспитанников «МЮ» после своего приезда на «Олд Траффорд», смело берусь утверждать, что и КриРо оставит точно такой же след в клубе. Тогда было достаточно одного лишь присутствия Кантона в раздевалке. Он мотивировал одноклубников прогрессировать.

Молодые игроки «Манчестер Юнайтед» будут с горящими глазами наблюдать, как Роналду тренируется, какая у него диета и какой образ жизни», - цитирует Саутгейта The Telegraph.