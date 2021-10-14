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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» намерен перехватить Кунде у «Челси» слухи

14 Октября 2021 • 15:44 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

На фоне не самой уверенной игры центральных защитников в этом сезоне, боссы «Манчестер Юнайтед» решили приобрести еще одного футболиста этого амплуа, чтобы усилить конкуренцию.

Британский таблоид The Sun сообщает, что манкунианцы обратили свое внимание на представителя «Севильи» Жюля Кунде, которого активно пытался подписать в прошедшее летнее трансферное окно «Челси».

Согласно источнику, «МЮ» свяжется с руководством «Севильи» уже в январе – англичане намерены поторговаться с испанцами, чтобы не платить клаузулу размером в 75 миллионов евро. К слову, сам Кунде желает как можно скорее перебраться в более статусную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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