«Детский футбол»: Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике игру «красных дьяволов» против «Лестера» в матче восьмого тура АПЛ. Манкунианцы потерпели поражение со счетом 2:4.

«Дьяволы» были ужасны. Команда выглядела расхлябанно, соперник мог забивать чуть ли не в каждой атаке. У них совершенно не налажены командные связи. «Манчестер Юнайтед» сейчас играет как дети. Тренерскому штабу нужно заставить футболистов играть на максимуме. Если у Сульшера этого не получится, то его ждут проблемы», - приводит слова Невилла портал Goal.

По итогам восьми туров английской Премьер-лиги манкунианцы имеют в своем активе 14 баллов и занимают шестое место в таблице.