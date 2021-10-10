У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека есть по меньшей мере два предложения о трудоустройстве грядущей зимой.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, нидерландский футболист середины поля «красных дьяволов» недоволен своим положением в команде Сульшера. Ожидается, что игрок попытается сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что у 24-летнего хавбека есть по меньшей мере два варианта, где продолжить карьеру. Его услуги интересны туринскому «Ювентусу», а также внезапно разбогатевшему после смены руководства «Ньюкаслу».

В текущем сезоне голландец провёл всего 3 поединка за «Манчестер Юнайтед», не отличившись при этом ни разу результативными действиями.