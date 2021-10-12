​«Манчестер Юнайтед» рассказал о травме Варана

На страницах официального сайта «Манчестер Юнайтед» была опубликована информация о состоянии защитника команды Рафаэля Варана. Футболист, напомним, получил травму в финале Лиги наций между сборными Франции и Испании и был заменён.

«Рафаэль Варан получил травму паха в финале Лиги наций УЕФА и начал реабилитацию в клубе. Он будет отсутствовать в течение нескольких недель», - говорится в сообщении «красных дьяволов».

Исходя из опубликованной информации, Рафаэль Варан точно пропустит матчи против «Лестера» и «Ливерпуля» в Премьер-лиги и поединок против «Аталанты» в Лиге чемпионов.