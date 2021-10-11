Погба поспособствовал переходу Варана в «Манчестер Юнайтед»

Французский новичок «красных дьяволов» Рафаэль Варан поведал, какую роль его соотечественник отыграл в его трансфере.

«Погба много рассказывал мне об атмосфере в коллективе. Также он говорил, чего ждёт от моего перехода. Поль – замечательный футболист, который является лидером нашей команды», - приводит слова Варана Mundo Deportivo.

28-летний центрбэк обошёлся манкунианцам в 40 миллионов евро. Он был приобретён летом у мадридского «Реала».

В текущем розыгрыше АПЛ Рафаэль Варан провёл 5 поединков и отличился одним ассистом.

Накануне француз получил травму в расположении своей сборной.