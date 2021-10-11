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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба поспособствовал переходу Варана в «Манчестер Юнайтед»

11 Октября 2021 • 21:19 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Французский новичок «красных дьяволов» Рафаэль Варан поведал, какую роль его соотечественник отыграл в его трансфере.

«Погба много рассказывал мне об атмосфере в коллективе. Также он говорил, чего ждёт от моего перехода. Поль – замечательный футболист, который является лидером нашей команды», -  приводит слова Варана Mundo Deportivo.

28-летний центрбэк обошёлся манкунианцам в 40 миллионов евро. Он был приобретён летом у мадридского «Реала».

В текущем розыгрыше АПЛ Рафаэль Варан провёл 5 поединков и отличился одним ассистом.

Накануне француз получил травму в расположении своей сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Поль Погба Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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