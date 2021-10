Бруну Фернандеш призвал своих одноклубников сплотиться

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на трёхматчевую серию команды без побед в АПЛ.

В восьмом туре Премьер-лиги Англии «красные дьяволы» уступили на выезде в перестрелке с «Лестером» - 2:4. Таким образом, в трёх последних играх в чемпионате у команды Уле Гуннара Сульшера всего одно набранное очко. Из-за таких результатов манкунианцы упали уже на шестое место в турнирной таблице.

«Нам важно исправиться после череды неудачных выступлений, мы должны быть едиными и сплочёнными. Этим и займёмся», - написал Бруну Фернандеш в своём аккаунте в Twitter.

We can only raise from this series of negative results by standing together and United. That’s what we’ll do. #mufc pic.twitter.com/dgEoLsR4Jb