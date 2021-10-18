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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш призвал своих одноклубников сплотиться

18 Октября 2021 • 08:38 Комментировать
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на трёхматчевую серию команды без побед в АПЛ.

В восьмом туре Премьер-лиги Англии «красные дьяволы» уступили на выезде в перестрелке с «Лестером» - 2:4. Таким образом, в трёх последних играх в чемпионате у команды Уле Гуннара Сульшера всего одно набранное очко. Из-за таких результатов манкунианцы упали уже на шестое место в турнирной таблице.

«Нам важно исправиться после череды неудачных выступлений, мы должны быть едиными и сплочёнными. Этим и займёмся», - написал Бруну Фернандеш в своём аккаунте в Twitter.

 

 

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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