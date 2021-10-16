Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Лестером»

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Лестером». Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер определился со стартовым составом команды на игру.

Стоит отметить, что звездный нападающий манкунианцев Криштиану Роналду начнет матч в стартовом составе.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Уан-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.

Поединок состоится в Лестере сегодня, 16 октября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.