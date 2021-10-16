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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Лестером»

16 Октября 2021 • 16:20 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.40 3.60 2.10
Через 0 ч. 27 мин.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Лестером». Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер определился со стартовым составом команды на игру.

Стоит отметить, что звездный нападающий манкунианцев Криштиану Роналду начнет матч в стартовом составе.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Уан-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.

Поединок состоится в Лестере сегодня, 16 октября. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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16.10  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.6 3.7 2.55
16.10  17:00 Астон Вилла ... Вулверхэмптон 2.31 3.35 3.2
16.10  17:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.1 3.65 2.27
16.10  17:00 Норвич ... Брайтон 3.55 3.35 2.17
16.10  19:30 Брентфорд ... Челси 6.8 4.3 1.51
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
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