Фердинанд недоволен выступлениями «Манчестер Юнайтед»: «Игроки – другие, результаты – те же»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» дал оценку выступлениям подопечных Уле Гуннара Сульшера на старте кампании 2021/2022. После семи сыгранных туров у команды 14 очков в активе.

«Игры, похожие на матч с «Эвертоном», не позволяют нам бороться за чемпионство. Подобное было в прошлом сезоне, а теперь повторяется в этом. Ещё в матче с «Вильярреалом» прозвучал тревожный звоночек. Таких соперников нужно обыгрывать.

Мы наблюдаем те же результаты, которые испортили прошлый сезон. Игроки – другие, результаты – те же», - цитирует Рио Фердинанда Metro.

Ранее эксперт назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом на успех в АПЛ.