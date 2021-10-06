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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер не хочет отпускать ван де Бека зимой

06 Октября 2021 • 21:34 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Положение Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед» уже стало в Англии одним из главных объектов для насмешек – несмотря на все обещания тренерского штаба, полузащитник до сих пор не получает игровой практики на Туманном Альбионе.

Сам голландец разозлен этой ситуацией и желает покинуть клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Однако, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер, который летом уговорил игрока остаться в Манчестере, по-прежнему не намерен расставаться с ван де Беком.

Британское издание ESPN уверяет, что норвежский специалист рассчитывает на него как на футболиста ротации, который в будущем способен стать ключевой фигурой для «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Донни ван де Бек
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