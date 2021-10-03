Боксёр Тайсон Фьюри рад возвращению Роналду в Манчестер

Боксёр супертяжелой весовой категории и чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил о желании подраться на «Олд Траффорд».

Английский боец утверждает, что он намерен провести ещё два поединка, после чего завершит свою профи-карьеру.

«Я всегда мечтал выступить на «Олд Траффорд». Рад, что Роналду вернулся обратно в «Манчестер Юнайтед». Но в этом городе нет места для нас обоих!» - приводит слова Тайсона Фьюри The Sun.

36-летний португальский форвард «красных дьяволов» успел провести в текущем сезоне уже 7 матчей за команду Сульшера, забив в них 5 мячей.