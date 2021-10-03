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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боксёр Тайсон Фьюри рад возвращению Роналду в Манчестер

03 Октября 2021 • 15:02 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Боксёр супертяжелой весовой категории и чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил о желании подраться на «Олд Траффорд».

Английский боец утверждает, что он намерен провести ещё два поединка, после чего завершит свою профи-карьеру.

«Я всегда мечтал выступить на «Олд Траффорд». Рад, что Роналду вернулся обратно в «Манчестер Юнайтед». Но в этом городе нет места для нас обоих!» - приводит слова Тайсона Фьюри The Sun.

36-летний португальский форвард «красных дьяволов» успел провести в текущем сезоне уже 7 матчей за команду Сульшера, забив в них 5 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри
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