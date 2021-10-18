Сульшер на 45 минут задержал игроков «МЮ» в раздевалке после игры с «Лестером»

Как бы руководство «Манчестер Юнайтед» не защищало главного тренера команды Уле Гуннар Сульшер, норвежский специалист и сам понимает всю серьезность ситуации. Манкунианцы не показывает того футбола, которого от них ждут болельщики.

Так, после поражения от «Лестера» наставник не постеснялся высказать свое недовольство подопечным. По информации ESPN, Сульшер на 45 минут задержал футболистов в раздевалке после игры, чтобы провести с ними дисциплинарную беседу на повышенных тонах.

Добавим, что впереди на «МЮ» ожидает напряженный месяц, в течение которого «красным дьяволам» предстоит встретиться с рядом топ-клубов.