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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер на 45 минут задержал игроков «МЮ» в раздевалке после игры с «Лестером»

18 Октября 2021 • 21:50 Комментировать (2)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Как бы руководство «Манчестер Юнайтед» не защищало главного тренера команды Уле Гуннар Сульшер, норвежский специалист и сам понимает всю серьезность ситуации. Манкунианцы не показывает того футбола, которого от них ждут болельщики.

Так, после поражения от «Лестера» наставник не постеснялся высказать свое недовольство подопечным. По информации ESPN, Сульшер на 45 минут задержал футболистов в раздевалке после игры, чтобы провести с ними дисциплинарную беседу на повышенных тонах.

Добавим, что впереди на «МЮ» ожидает напряженный месяц, в течение которого «красным дьяволам» предстоит встретиться с рядом топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
18 Октября 2021 в 22:02
И чего языком трепать? Надо как САФ - бутсу в руки и....
Snk6565
18 Октября 2021 в 21:56
Какую воспитательную работу может провести этот инфантил???...по моему его уже команда в грош не ставит... с его допотопной тактикой и отсутствием креатива...играют, как Б...г на душу положит
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