Стали известны детали переговоров между представителями Поля Погба и руководством двух заинтересованных в его услугах команд.

Издание ABC сообщает, что агент французского полузащитника уже получил на руки предложения по контракту от «Манчестер Юнайтед» и «Реала». Примечательно, что суммы довольно сильно отличаются – мадридцы готовы платить Погба 14 миллионов евро ежегодно, когда нынешний клуб намерен повысить оклад до 20 миллионов.

Напомним, что согласно слухам, Погба рассказал ближайшему окружению о намерениях остаться в Манчестере. Агент же футболиста выступает за переход в испанский гранд на правах свободного агента летом следующего года.