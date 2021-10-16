​Сульшера не уволят

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в трёх последних матчах Премьер-лиги, но Уле Гуннару Сульшеру не грозит увольнение с должности главного тренера команды. Как сообщает The Athletic, норвежский специалист по-прежнему имеет высокий кредит доверия на уровне руководителей клуба.

Отметим, что действующий контракт Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красные дьяволы» в последний раз становились чемпионами Англии ещё в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.