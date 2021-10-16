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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшера не уволят

16 Октября 2021 • 20:53 Комментировать (2)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в трёх последних матчах Премьер-лиги, но Уле Гуннару Сульшеру не грозит увольнение с должности главного тренера команды. Как сообщает The Athletic, норвежский специалист по-прежнему имеет высокий кредит доверия на уровне руководителей клуба.

Отметим, что действующий контракт Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красные дьяволы» в последний раз становились чемпионами Англии ещё в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
16 Октября 2021 в 21:32
Да кто б сомневался...клуб финансово прибыльный, а спортивная сторона Глейзеров мало волнует
Nebarsabarsenet
16 Октября 2021 в 20:56
Возможно зря. Менеджер команды он может и неплохой, но именно как тренер очень слаб.
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