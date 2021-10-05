Каррагер назвал Роналду виновником проблем «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер озвучил своё мнение, как возвращение Криштиану Роналду пагубно сказывается на игре команды Уле Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» сегодня – это группа индивидуальностей, а не единый коллектив. С приходом Криштиану проблем стало ещё больше. По этой причине, несмотря на всё великолепие состава, манкунианцам пока не удалось достичь уровня своих трёх основных конкурентов», - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Примечательно, что португальский ветеран является лучшим бомбардиром своей команды на старте сезона с 5 голами в 6 сыгранных поединках.