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Каррагер назвал Роналду виновником проблем «Манчестер Юнайтед»

05 Октября 2021 • 18:00 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер озвучил своё мнение, как возвращение Криштиану Роналду пагубно сказывается на игре команды Уле Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» сегодня – это группа индивидуальностей, а не единый коллектив. С приходом Криштиану проблем стало ещё больше. По этой причине, несмотря на всё великолепие состава, манкунианцам пока не удалось достичь уровня своих трёх основных конкурентов», - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Примечательно, что португальский ветеран является лучшим бомбардиром своей команды на старте сезона с 5 голами в 6 сыгранных поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Апл
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Комментарии (1)
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Gnomus
05 Октября 2021 в 18:52
в прошлом году у МЮ было все хорошо,и из группы лиги чемпионов они вышли
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