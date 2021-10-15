Сульшер – о Роналду: «Чем чаще он играет, тем лучше»

Коуч «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему ему трудно оставлять португальца на скамейке запасных.

«Мы говорим о выдающемся голеадоре, исключительном игроке, большом профессионале. Трудно принимать решение о его невключении в состав. Было бы отлично выпускать постоянно одних и тех же игроков. Но приходится делать ротацию. Нам важно сохранить силы своих футболистов до мая.

Роналду всегда полезен, когда он на поле. Чем чаще он играет, тем лучше», - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

После возвращения в «МЮ» 36-летний португалец отличился уже 5 мячами в 6 поединках.