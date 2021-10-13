Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард недоволен своим положением в клубе, из-за чего всерьез рассматривает возможность покинуть команду. Руководство «МЮ» еще пару недель назад предложило хавбеку новый контракт, но он не спешит подписывать его из-за нехватки игровой практики под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Как следствие, англичанин взял паузу, чтобы принять окончательное решение. Сообщается, что Лингард хочет попасть на чемпионат мира в составе сборной Англии, поэтому хотел бы чаще выходить в основе.

По информации ESPN, за ситуацией следят «Барселона» и «Милан» - оба гранда европейского футбола намерены пригласить 28-летнего полузащитника летом следующего года, когда тот станет свободным агентом. Напомним, что в текущем сезоне в активе у футболиста лишь три матча в АПЛ.