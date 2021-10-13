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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» и «Милан» поборются за Лингарда слухи

13 Октября 2021 • 22:46 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард недоволен своим положением в клубе, из-за чего всерьез рассматривает возможность покинуть команду. Руководство «МЮ» еще пару недель назад предложило хавбеку новый контракт, но он не спешит подписывать его из-за нехватки игровой практики под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Как следствие, англичанин взял паузу, чтобы принять окончательное решение. Сообщается, что Лингард хочет попасть на чемпионат мира в составе сборной Англии, поэтому хотел бы чаще выходить в основе.

По информации ESPN, за ситуацией следят «Барселона» и «Милан» - оба гранда европейского футбола намерены пригласить 28-летнего полузащитника летом следующего года, когда тот станет свободным агентом. Напомним, что в текущем сезоне в активе у футболиста лишь три матча в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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