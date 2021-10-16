«Лестер» переиграл «Манчестер Юнайтед» в голевой перестрелке

Неудачно игравшие в последних матчах «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» выдали голевую феерию в матче 8-го тура АПЛ. В первом тайме соперники обменялись голами, а в концовке второго начали забивать и забивать. «Лисы» были лучше в завершении атак и победили со счетом 4:2, что позволило им подняться на экватор таблицы. Их соперник - пятый.