«Лестер» переиграл «Манчестер Юнайтед» в голевой перестрелке

Неудачно игравшие в последних матчах «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» выдали голевую феерию в матче 8-го тура АПЛ. В первом тайме соперники обменялись голами, а в концовке второго начали забивать и забивать. «Лисы» были лучше в завершении атак и победили со счетом 4:2, что позволило им подняться на экватор таблицы. Их соперник - пятый.
Протокол игры
|19' Гринвуд Мэйсон (0:1)
|(1:1) Тилеманс Юри 31'
|(2:1) Сёюнджю Чаглар 78'
|82' Рэшфорд Маркус (2:2)
|(3:2) Варди Джейми 83'
|(4:2) Дака Пэтсон 90'
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль • Эванс Джонни 88' ( Вестергор Янник ( 88') • Сёюнджю Чаглар • Рикарду Перейра II • Тилеманс Юри • Сумаре Бубакари • Кастань Тимоти • Мэддисон Джеймс 73' ( Перес Айосе ( 73') • Ихеаначо Келечи 77' ( Дака Пэтсон ( 77') • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Лукмен Адемола • Барнс Харви • Бертранд Райан • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • 85'Линделоф Виктор • 52'Магуайр Гарри • Шоу Люк • Матич Неманья 80' ( Лингард Джесси ( 80') • Погба Поль • 86'Гринвуд Мэйсон 80' ( Мактоминай Скотт ( 80') • Фернандеш Бруну • Санчо Джедон 65' ( Рэшфорд Маркус ( 65') • Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан • Байи Эрик • Ван де Бек Донни • Теллес Алекс • Далот Диогу • Хендерсон Дин
16 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Но, по сути, сами виноваты
Давненько я этого не говорил...НО...
OLEOUT!!!!
Надеюсь Элемент наконец-то признает,что назначение Оле был заведомо провалом.
Через месяц будет три! года как викинг у руля МЮ. Результатов нет. Чтобы спасти сезон его нужно убирать