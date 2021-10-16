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«Лестер» переиграл «Манчестер Юнайтед» в голевой перестрелке

16 Октября 2021 • 19:00 Комментировать (8)
Лестер
4:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Неудачно игравшие в последних матчах «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» выдали голевую феерию в матче 8-го тура АПЛ. В первом тайме соперники обменялись голами,  а в концовке второго начали забивать и забивать. «Лисы» были лучше в завершении атак и победили со счетом 4:2, что позволило им подняться на экватор таблицы. Их соперник - пятый.

Протокол игры  
Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
    19' Гринвуд Мэйсон (0:1)
(1:1) Тилеманс Юри 31'    
(2:1) Сёюнджю Чаглар 78'    
    82' Рэшфорд Маркус (2:2)
(3:2) Варди Джейми 83'    
(4:2) Дака Пэтсон 90'    
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни   88' (Вестергор Янник (   88') Сёюнджю Чаглар Рикарду Перейра II Тилеманс Юри Сумаре Бубакари Кастань Тимоти Мэддисон Джеймс   73' (Перес Айосе (   73') Ихеаначо Келечи   77' (Дака Пэтсон (   77') Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк Лукмен Адемола Барнс Харви Бертранд Райан Чодури Хамза Уорд Дэнни II
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   85' Линделоф Виктор   52' Магуайр Гарри Шоу Люк Матич Неманья   80' (Лингард Джесси (   80') Погба Поль   86' Гринвуд Мэйсон   80' (Мактоминай Скотт (   80') Фернандеш Бруну Санчо Джедон   65' (Рэшфорд Маркус (   65') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Ван де Бек Донни Теллес Алекс Далот Диогу Хендерсон Дин
16 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Лестер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
David MU
16 Октября 2021 в 19:19
Нужно вернуть старую схему без Роналдо, хоть какой рисунок игры был, не проигрывали ведь ни разу. После его прихода и изменения рисунка командной игры просто нет. Верните Погба на левый фланг. Де Хея спасал, хоть и пропустил 4, но могло быть больше голов. Но и могли больше забить реализуй свои моменты Кришитиано
Alex1972
16 Октября 2021 в 19:18
Великий замыкатель : Я готов играть в каждой игре.... Соперники МЮ : Согласны, только от звонка до звонка... А-ха-ха-ха...
ингерман
16 Октября 2021 в 19:15
ай зря кришти перешел в эцу................... ма-ню-ню.. )))
Snk6565
16 Октября 2021 в 19:12
Начнем с себя...полкоманды пешеходов и стадо баранов в обороне, инфантил, хлопающий глазами на бровке...и все это при странном судействе, когда ни один мелкий фол Лестера в центре, срывающий атаку незамечен...на кой нужен ВАР, который при втором голе не видит игру рукой игрока Лестера в штрафной МЮ и игнорирует игрока, стоящего в оффсайде перед Давидкой????
Но, по сути, сами виноваты
Давненько я этого не говорил...НО...
OLEOUT!!!!
Манкунианец76
16 Октября 2021 в 19:28
поддерживаю.С таким составом можно и нужно брать все вершины,но наш ОЛЕ тренер(я это неоднократно говорил)команд уровня Мельме....
ARTUR
16 Октября 2021 в 19:10
Концовка огонь, первый тайм с двумя шикарными голами, гандбольные сейвы де Хеа не дали разгромить МЮ , Сульшер мне кажется очень сдал ,как то даже постарел что ли.. завязывать ему надо . А у МЮ большущее отсутствие интеллекта, я всегда говорил что Магуайр игрок 70 тых , бошка у него большая ,но ей только бить ,ну и ещё в нее можно есть ))но рулить в обороне не его.
Милка
16 Октября 2021 в 19:04
Матч огонь!!!
Надеюсь Элемент наконец-то признает,что назначение Оле был заведомо провалом.
Через месяц будет три! года как викинг у руля МЮ. Результатов нет. Чтобы спасти сезон его нужно убирать
Baklanov Nick
16 Октября 2021 в 19:04
Проблема Сульшера в том, что он по-прежнему считает Погба и Магвайера топ футболистами. Когда он перестанет так считать и избавится от них, всё наладится. Но скорей всего, избавится от них уже другой тренер.
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окончен Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
окончен Саутгемптон 1:0 Лидс
окончен Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
окончен Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
окончен Норвич 0:0 Брайтон
Идет 10 минута Брентфорд 0:0 Челси 6.8 4.3 1.51
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
17.10  18:30 Ньюкасл ... Тоттенхэм 3.3 3.7 2.15
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