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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард: «Моуринью любит личное общение с игроками»

14 Октября 2021 • 11:26 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
16.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард вспомнил о периоде выступлений под руководством Жозе Моуринью.

«Ему сильно не нравилось, когда футболисты получали травмы. Он и слышать об этом не хотел. У нас с Моуринью сложились хорошие отношения, он тепло ко мне относился, ставил на важные игры в состав, мы завоёвывали тогда трофеи, благодаря нему я стал победителем.

Моуринью любит личное общение с игроками. Как-то он неожиданно позвонил мне по FaceTime и спросил, чем я занимаюсь. Было неловко, и я задал встречный вопрос: «А Вы что делаете?» - приводит слова Лингарда The Players Tribune.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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