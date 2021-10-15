​Сульшер: «Хотим продлить контракт с Лингардом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу Джесси Лингарда, чей контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Мы хотим продлить контракт с Лингардом, поскольку считаем его важным футболистом нашей команды. Может быть, я должен давать ему больше игрового времени, потому что он этого заслуживает. Надеюсь, мы сможем договориться с Джесси, ведь мы действительно его ценим», - слова Сульшера с пресс-конференции на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее слухи связывали 28-летнего Джесси Лингарда с возможным переходом в «Барселону» или «Милан».