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​Сульшер: «Хотим продлить контракт с Лингардом»

15 Октября 2021 • 17:36 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.45 3.65 2.05
Через 21 ч. 36 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу Джесси Лингарда, чей контракт рассчитан до конца текущего сезона.

«Мы хотим продлить контракт с Лингардом, поскольку считаем его важным футболистом нашей команды. Может быть, я должен давать ему больше игрового времени, потому что он этого заслуживает. Надеюсь, мы сможем договориться с Джесси, ведь мы действительно его ценим», - слова Сульшера с пресс-конференции на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее слухи связывали 28-летнего Джесси Лингарда с возможным переходом в «Барселону» или «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Джесси Лингард
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
PavelNed
15 Октября 2021 в 19:16
Джеси нужно больше доверия, он заиграет еще лучше.
Snk6565
15 Октября 2021 в 17:41
Как вы достали со своими качелями...нужен - не нужен...отпустим - не отпустим...сидите как собака на сене...на куче всяческого шлака, который и не играет и денех не прининосит для покупки реально необходимых игроков...а этот рыбак только блеет, то что ему сверху в уши нашептывают...пластилин хренов
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