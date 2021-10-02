Райола пытается переубедить Погба перейти в «Реал»

Будущее Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» до сих пор остается под вопросом – у игрока заканчивается контракт летом следующего года, а в его услугах заинтересован мадридский «Реал».

В начале осени стало известно, что француз согласился подписать новое соглашение с манкунианцами в связи с приходом Криштиану Роналду, но вот агент футболиста Мино Райола остался не в восторге от такого решения. По информации издания Nacional, Райола сейчас всеми силами пытается переубедить Погба принять предложение испанского гранда.

Полагается, что в таком случае сам агент получит для себя больше выгоды в финансовом плане, чем от заключения нового контракта с «Юнайтед».