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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Медины: «Если не будет проблем с тем, чтобы добраться до России, Хесус вернётся в ЦСКА» эксклюзив

21 Марта 2022 • 13:04 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Отец нападающего ЦСКА Хесуса Медины Франциско Медина поделился эмоциями от первого гола своего сына в РПЛ, а также заверил, что парагвайцу всё нравится в России.

Напомним, в матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле обыграл «Рубин» (6:1). На счету Медины третий мяч армейцев в этой игре.

«Конечно, я видел игру и рад, что Хесус наконец-то забил гол. Это очень важно, но все, кто видели матч обратили внимание на то, что что он всё лучше взаимодействует с партнерами. Даже по расположению игроков на стандартах видно, что взаимодействие улучшается с каждой игрой. Очень важно играть с единомышленниками. Что касается его отъезда в сборную и возвращения в Россию, то не вижу никаких проблем. Хесус умный парень и ему нравится в России. Если не будет проблем с тем, чтобы добраться до России, конечно он собирается вернуться в ЦСКА после игр за сборную Парагвая», — рассказал Франциско Медина в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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