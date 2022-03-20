Любого бы уволили на месте Слуцкого, но «Рубин» слишком много приложил усилий, чтобы его заманить

«Рубин» продолжает валиться, проиграв в очередном туре ЦСКА со счётом 1:6. Пока Леонида Слуцкого не увольняют, но положение его очень шаткое. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над происходящим.

Уж точно не такого ожидали от «Рубина» в этом сезоне. Накануне старта чемпионата некоторые предсказывали, что казанцы будут бороться за чемпионство или как минимум за места в верхней части таблицы. Сейчас подопечные Леонида Слуцкого идут десятыми, даже ниже многострадального и критикуемого «Спартака».

Назвать одну причину неудач «Рубина» сложно. Проблемы казанцев прямо сейчас как раз понятны – Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович приостановили свои контракты и уехали. Оливер Абильдгор и Ин-Бом Хван травмированы, а Виталий Лисакович не смог сыграть против ЦСКА из-за дисквалификации. То есть причины воскресного поражения от «армейцев» понятны, хотя 1:6 – это в любом случае перебор.

Тем не менее очевидно, что «Рубин» сезон провалил. Будь на месте Леонида Слуцкого любой другой тренер, его бы точно уже уволили в подобной ситуации. Можно ведь ещё вспомнить в общем-то позорный вылет в отборе Лиги конференций. Казанцам пока нечего взять себе в заслугу.

На самом деле есть ощущение, что «Рубин» слегка заигрался в футбольного менеджера. В Казани прошлым летом планировали продать Хвичу Кварацхелию, купили ему замену в лице Хакшабановича. Потом сделали размен Макарова на Дрейера. Казанцы старались набирать молодых россиян, веря, что получится их развить, опираясь якобы на их некоторый рейтинг. Однако пока это не работает – Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Иван Игнатьев раскрыться не смогли.

Кажется, что в «Рубине» на примерах Кварацхелии и Макарова поверили, что смогли придумать систему отбора, игры, которая позволит поставить такие примеры на поток. Однако текущий сезон показал, что никакого секрета в казанском клубе не открыли. Поставить такую историю на конвейер «Рубин» не смог. Вдобавок к этому Кварацхелия то ли захандрил в Казани, то ли защитники к нему привыкли. В итоге грузин не смог выступать так же ярко, как в предыдущем сезоне.

При этом Слуцкий не может придумать какую-то систему, которая будет работать без акцента на персоналии. Он тренер думающий, но в течение всей его карьеры результата добивался не благодаря тактическому превосходству, а за счёт уровня футболистов. Поэтому в России Слуцкому во главе ЦСКА удавалось добиваться успеха, но в Европе этого не хватало, что и приводило к провалам.

Текущий «Рубин» не обладает сумасшедшим подбором футболистов. Есть хорошие игроки, но не превосходящие соперников. Выиграть же на тактике Слуцкий не может. Свое бессилие наставник пытается объяснить судейскими ошибками. Он действительно может сетовать на ряд ошибок арбитров, которые предопределили исходы отдельных матчей. Однако уж точно не в этом причина 10-го места в чемпионате. Не в этом причина плохой игры Кварацхелии.

«Рубин» стоит сейчас перед очень сложным выбором. У Слуцкого есть магия имени, казанцы приложили немало усилий, чтобы уговорить его возглавить проект. По этой причине сейчас очень сложно принять решение его уволить, тем более что круг потенциальных сменщиков ограничен географией из-за известных событий. Тем не менее пока не видно, за счёт чего Слуцкий сможет выправить ситуацию.

Роман Андреев