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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль о ЦСКА: «Мы очень сплоченная команда»

21 Марта 2022 • 20:08 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал разгромную победу над «Рубином» (6:1), в матче 22-го тура РПЛ.

«Как можно заметить, мы очень сплоченная команда, все играют друг за друга и помогают каждому. Наш тренер тоже всегда нас защищает, он все время с нами, на одной волне», - приводит слова колумбийца официальный сайт армейцев.

Вчера, 20 марта в 20-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле сокрушил «Рубин», забив шесть мячей. В составе красно-синих голами отметились Хесус Медина, Жан Гбамен, Хорхе Карраскаль и хет-трик на свой счет записал Юсуф Языджи.

ЦСКА ушел на международную паузу, набрав 42 очка и теперь команда находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

23-летний Карраскаль выступает за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона, его права принадлежат аргентинскому «Ривер Плейту».    

В составе армейцев он уже успел провести 5 матчей, забил 1 мяч и показал себя с лучшей стороны.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Хорхе Карраскаль
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