Карраскаль о ЦСКА: «Мы очень сплоченная команда»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал разгромную победу над «Рубином» (6:1), в матче 22-го тура РПЛ.

«Как можно заметить, мы очень сплоченная команда, все играют друг за друга и помогают каждому. Наш тренер тоже всегда нас защищает, он все время с нами, на одной волне», - приводит слова колумбийца официальный сайт армейцев.

Вчера, 20 марта в 20-м туре РПЛ ЦСКА на своем поле сокрушил «Рубин», забив шесть мячей. В составе красно-синих голами отметились Хесус Медина, Жан Гбамен, Хорхе Карраскаль и хет-трик на свой счет записал Юсуф Языджи.

ЦСКА ушел на международную паузу, набрав 42 очка и теперь команда находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

23-летний Карраскаль выступает за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона, его права принадлежат аргентинскому «Ривер Плейту».

В составе армейцев он уже успел провести 5 матчей, забил 1 мяч и показал себя с лучшей стороны.