Карраскаль не собирается покидать Россию

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, Мартин Родригес Надер сообщил, что его клиента всё устраивает в армейском клубе и он не собирается покидать Россию.

«Никто в окружении Хорхе никогда не настаивал на возвращении футболиста в Аргентину после заявления ФИФА. Покидать Россию он не собирается», — цитирует Надера Metaratings.ru.

Также агент заявил, что ничего не знает о 300 тысячах, которые «Ривер Плейт» не получил от ЦСКА за аренду Карраскаля.

23-летний колумбиец перешёл в ЦСКА в феврале нынешнего года на правах аренды. В текущем сезоне РПЛ он успел провести 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.