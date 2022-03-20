Гендиректор «Рубина» отказался отвечать на вопрос об отставке Слуцкого

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не стал отвечать на вопрос о возможной отставке главного тренера Леонида Слуцкого.

После матча функционер на вопрос «Что происходит с клубом?» ответил: «Проиграли. Вот, что происходит».

После этого к нему поступил вопрос о возможной отставке главного тренера команды Слуцкого. На этот вопрос Сайманов не стал отвечать и удалился.

В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» потерпел сокрушительное поражение от ЦСКА, проиграв со счетом 1:6.

Армейский клуб победил «Рубин» со счетом 6:1 и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб с 25 очками остался на десятом месте.