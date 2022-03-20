Валентин Иванов: «Легионеры ЦСКА говорят, что никуда не уйдут»

Бывший министр обороны РФ Валентин Иванов заявил, что иностранные игроки ЦСКА не хотят покидать команду.

В интервью Sport24 Иванов сообщил, что ситуация с легионерами осталась неизменной и иностранные футболисты ЦСКА никуда не уйдут.

В матче 22-го тура красно-синие разгромили «Рубин» со счетом 6:1. В составе армейцев голами отметились Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и хет-трик оформил Юсуф Языджи. Единственный гол в ворота ЦСКА забил Константин Кучаев.

ЦСКА набрал 42 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 25 очками остался на 10-м месте.