Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью изданию «Евро-футбол.Ру» подвел итоги встречи между «армейцами» и «Рубином».

- Встреча завершилась крупным разгромом 6:1, насколько вас удивил такой результат?

- Честно говоря, удивил прилично. Последние две игры ЦСКА мучился и забивал в самом конце, что позволяло забирать три очка. Сегодня «армейцы» меня удивили. Они просто смяли «Рубин» и вскрыли их оборону с самого начала встречи. Казанцы не знали, что делать. Возможно у Слуцкого сейчас слабая команда, но наши превосходили всех этих ребятишек на голову абсолютно по всем показателям. Бедный Слуцкий, он не знает даже, над чем работать. Четыре новичка ЦСКА, конечно, делают всю погоду. Игра команды сразу заблестела с их приходом. Оборона тоже выглядит сейчас хорошо, про Акинфеева даже не говорю. Дивеев стал соображать и предугадывать ситуацию, он очень вырос в игровом плане. У меня были сомнения, но как только игра началась, сразу стало понятно, что счёт будет крупным.

- Новички ЦСКА сегодня забили все голы своей команды. Насколько они отделены по уровню от остальных игроков?

- Конечно, видно, что в плане подготовки эти ребята сильнее. Я думаю, российские игроки стали равняться на них и перенимать их опыт на тренировках. Они наблюдают за ними, вместе работают. Это большой плюс для команды, потому что наша молодежь учится. Для российских молодых игроков это приобретение нового игрового опыта. Тактика и мышление повышается тоже. Очень вовремя ЦСКА сделали эти приобретения, команда заблестела. Давно я не видел такой команды у «армейцев». Сейчас это команда международного уровня. Думаю, в еврокубках они бы тоже смотрелись здорово. Кстати, мне кажется, что Чалов в этой компании смотрелся бы отлично, он бы заиграл по-новому.

- Можете назвать ЦСКА сильнейшей командой России на данный момент?

- Они сейчас на уровне «Зенита». Если ЦСКА продолжит играть так же, будет очень хорошо. И Языджи, и Гбамен, и Карраскаль, и Медина работают очень много. Если они продолжат сохранять такую физическую форму при наличии их тактических и технических навыков, которые они уже имеют, это будет очень сильная команда.

- Языджи забивает уже четыре матча подряд, оформил хет-трик. Согласны с тем, что он сейчас сильнейший игрок РПЛ?

- Я согласен с этим. Он, действительно, игрок очень высокого уровня. Он не стесняется никакой работы, он пашет, как папа Карло. Я боялся, что он остановится в работе. Вот Карраскаль немного сбавил обороты, как мне кажется. А вот Языджи продолжает вкалывать. Это самое главное. Кто так работает, тот и выигрывает.

- «Рубин» выступает неважно в последних матчах. Как считаете, что происходит с командой?

- Страшное дело. Конечно, Слуцкий не знает, что делать с командой. Как её восстановить? Голову сломаешь. В обороне они абсолютно безграмотные ребята. Они не умеют отнимать мяч внизу, игру читать тоже не умеют. Только руками держать что ли. Что же вы такие неграмотные, ребята. Мне хочется им крикнуть: «Вы же смотрите европейский футбол, перенимайте что-то». Ни черта не хотят видимо. Варятся в своём котле и думают, что они - короли санкт-петербургского бильярда.

- Вы сказали, что Слуцкий не знает, что делать с командой. То есть считаете, что отставка главного тренера назревает?

- Нет. Какая разница, кто будет с ними работать. Безголовые ребята. Не научит их тренер играть в футбол. Они сами должны учиться думать и соображать. Они должны повышать своё техническое мастерство. Сейчас же всё наглядно, это в наше время нельзя было посмотреть европейский футбол. Мы могли посмотреть, только если сами выезжали за рубеж. Сейчас же всё показывают, смотрите на хорошие команды.

Реклама

- Как оцените судейство в сегодняшнем матче? Леонид Слуцкий сегодня судей не критиковал.

- А сегодня нечего критиковать. Всё было абсолютно нормально. Я вот так и не понял, за что отменили гол Промеса с пенальти в матче «Спартака» с «Нижним Новгородом». Что за судейство стало у нас. Мне ещё не нравится, что положение вне игры теперь фиксируют после завершения эпизода. А если вратарь выбежит из ворот и они столкнутся лбами с нападающим. У одного сотрясение, у другого перелом. Что делать? Положение вне игры определено после эпизода зато. Я считаю, что неправильно доигрывать эпизод, если боковой судья уже поднял флажок. Зачем перенимать эту глупость у ФИФА? Издеваются над футболом.

Николай Алексеев