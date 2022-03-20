Билялетдинов – о Слуцком: «Любого другого тренера за подобные результаты уже уволили бы»

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Рубин» доверяет наставнику Леониду Слуцкому.

«Любого другого тренера за подобные результаты уже бы не было в «Рубине». Слуцкий находится там практически три сезона. Кредит доверия очень велик», - приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Отметим, что казанский клуб сегодня разгромно проиграл московскому ЦСКА (1:6).

50-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019-м году, в первом сезоне под руководством россиянина казанцы заняли десятое место в чемпионате России, а во втором – четвёртое и пробились в еврокубки, где выступили неудачно.